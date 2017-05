Vermischtes

Umfrage: Deutsche vertrauen ihren Medikamenten

Freitag, 12. Mai 2017

Berlin – Fast 90 Prozent der Patienten in Deutschland sind überzeugt, dass ihre Medika­mente wirksam, sicher und qualitativ hochwertig sind. Das ergab eine repräsentative Um­frage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag des Bundesverbandes der Phar­mazeutischen Industrie (BPI).

Demnach gaben 89 Prozent der Befragten an, keine Angst vor Fälschungen beim Kauf von Medikamenten in einer ortsansässigen Apotheke zu haben, bei offiziellen Internet­apotheken waren es 63 Prozent. Dagegen vertrauen nur 36 Prozent der Befragten In­ternetversandhändlern. Sie befürchten auch hier aber keine Fälschungen beim Medika­menten­kauf.

Dieses Verhältnis bestätigte sich auch im Kaufverhalten der Befragten. So gaben 89 Pro­zent an, ihre Arzneimittel in der Apotheke vor Ort zu kaufen. 41 Prozent beziehen Medi­ka­­mente bei einer Internetapotheke und nur sechs Prozent bei Internetversand­händlern.

„Die Deutschen wissen, wo Fälschungen von Kriminellen lauern“, so Norbert Gerbsch, stell­vertretender Hauptgeschäftsführer des BPI. In der legalen Lieferkette würden hohe Sicherheitsstandards gelten. Offizielle Internetapotheken könnten zudem über das Ver­sandhandels-Register des Deutschen Instituts für Medizinische Information und Doku­men­tation (DIMDI) identifiziert und mit dem EU-Sicherheitslogo geprüft werden. Von du­biosen Internetversandhändlern sollte man dagegen dringend die Finger lassen, so Gerbsch. © hil/sb/aerzteblatt.de