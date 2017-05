Ausland

Ministerin wegen Zahlen zur Kindersterblichkeit in Venezuela entlassen

Freitag, 12. Mai 2017

Caracas – Nach der Veröffentlichung von Zahlen über den Anstieg der Kinder- und Müttersterblichkeit hat der venezolanische Präsident Nicolás Maduro die Gesundheits­mi­nisterin des südamerikanischen Landes entlassen. Antonieta Caporale werde von ihren Aufgaben entbunden, teilte die Regierung gestern mit.

Erstmals seit über zwei Jahren hatte das Ministerium einen Bericht über die Gesundheits­­lage im Land veröffent­licht. Demnach stieg die Kindersterblichkeit zuletzt um 30,12 Pro­zent und die Mütter­sterblich­keit um 65,78 Prozent.

Venezuela befindet sich in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Wegen des niedrigen Ölpreises und jahrelanger Misswirtschaft verfügt das Land kaum noch über Devisen. In den Supermärkten fehlt es an Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs. Die Krankenhäuser können kaum noch Medikamente beschaffen. Bei Demon­strationen gegen die sozialistische Regierung kamen in den vergangenen Wochen Dutzende Menschen ums Leben und Hunderte wurden verletzt. © dpa/aerzteblatt.de