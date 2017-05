Ausland

Labour will Gesundheitssystem fördern

Dienstag, 16. Mai 2017

Bradford – Die Labour-Partei will mehr Geld in das staatliche Gesundheitssystem NHS (National Health System), das in einer tiefen Krise steckt, pumpen und lange Warte­zeiten verkürzen. Das geht aus dem Wahlprogramm der Oppositionspartei für die britische Par­la­mentswahl am 8. Juni hervor. Darüber hinaus sollen etwa Studien­gebühren abgeschafft und die Schuklassen verkleinert werden. Finanziert werden soll das unter anderem durch höhere Einkommenssteuern bei Großverdienern.

In den vergangenen Jahren habe unter den regierenden Konservativen nur die Elite pro­fi­tiert, sagte Parteichef Jeremy Corbyn. Das Wahlprogramm sei ein Manifest für alle und nicht für die wenigen. Er forderte Premierministerin Theresa May zu ei­nem TV-Duell vor der Wahl auf. May lehnte das ab.

Die Konservativen wollen am Donners­tag ihr Programm vorstellen. Sie nannten die Wahl­versprechen eine „Weihnachtswunschliste“, die nicht finan­zierbar sei. Labour liegt in den Prognosen weit hinter den Konservativen. © dpa/aerzteblatt.de