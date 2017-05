Ausland

Jemen-Konflikt: Suche nach der Lösung

Dienstag, 16. Mai 2017

Berlin – Die Suche nach einer Lösung im Jemen-Konflikt geht weiter. Deutschland sei be­reit, in diesem Zusammenhang eine „aktive Rolle“ einzunehmen, erklärte Bundes­außen­minister Sigmar Gabriel (SPD) heute in Berlin vor einem Gespräch mit dem jemenitischen Premierminister Ahmed ben Dagher.

Gabriel will dabei deutlich machen, dass Verhandlungen unter Federführung der Verein­ten Nationen der einzig erfolgversprechende Weg sind, wie es aus dem Auswärtigen Amt hieß. Wörtlich sagte Gabriel: „Die Vermittlungsbemühungen des Sondergesandten der Vereinten Nationen für Jemen, Ismail Ould Sheikh Ahmed, unterstützen wir nach­drück­lich.“

Der Jemen wird seit Jahren von einem Machtkampf zwischen schiitischen Huthi-Rebel­len und der sunnitisch geprägten Zentralregierung erschüttert. Seit 2015 beteiligt sich auch Saudi-Arabien mit Luftangriffen gegen die Rebellen. Unterstützung kommt aus weiteren arabischen Staaten sowie den USA, Großbritannien und Frankreich.

Unterdessen spitzt sich die humanitäre Situation laut Angaben von Helfern weiter zu. Wie die Organisation Care in Bonn mitteilte, droht eine Cholera-Epidemie. Der Welt­gesund­heitsorganisation zufolge sind bislang mehr als 50 Menschen an den Folgen der Durch­fallerkrankung gestorben. Derzeit werde von weiteren 2.500 Erkrankten ausge­gan­gen. Diese Zahl werde möglicherweise jedoch rasch steigen, weil inzwischen neun Millionen Menschen ohne Zugang zu medizinischer Versorgung, Wasser- und Sanitär­anlagen seien, so Care.

Die Menschen lebten in einer „verzweifelten Situation“, betonte Außenminister Gabriel. Er appellierte an die Solidarität der internationalen Gemeinschaft. Zugleich rief der Minis­ter alle Konfliktparteien auf, „im Interesse der notleidenden Menschen im Jemen nicht länger auf Zeit zu spielen, sondern die Kampfhandlungen umgehend einzustellen und sich ernsthaft dafür einzusetzen, dass es auf dem Weg aus dem tiefen innerjemeni­ti­schen Konflikt endlich vorangeht“.

In Berlin sollen in dieser Woche hochrangige Vertreter jemenitischer Parteien und erst­mals auch Vertreter aus der Region zu einem informellen Dialog zusammenkommen. © kna/aerzteblatt.de