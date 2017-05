Politik

Gröhe dringt auf Förderung weltweiter Gesundheitspolitik

Dienstag, 16. Mai 2017

Hermann Gröhe /Foto: Jürgen Gebhardt

Berlin – Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Hermann Gröhe (CDU) hat mit Blick auf den G20-Gip­fel mit seinen Amtskollegen in Berlin davor gewarnt, dass die Welt vor einer neu­en Epidemie nicht gefeit sei. „Die Welt ist noch nicht ausreichend auf Gesundheitsgefah­ren vorbereitet“, sagte Gröhe im Interview mit dem Deutschen Ärzteblatt (Ausgabe 20). Beim ersten Gesundheitsgipfel im Rahmen eines G20-Treffens am 19. und 20. Mai will er daher eine Krisenübung mit seinen Amtskollegen und Vertretern von Weltbank und Welt­gesundheitsorganisation veranstalten.

„Es geht darum, die Verbreitung eines tödlichen Virus zu stoppen, das sich über die Atem­wege überträgt. Wir brauchen mehr Klarheit darüber, welche Verantwortlichkeiten es vor Ort gibt, wenn eine Krise auftritt, wie wir sicherstellen, dass Informationen schnell weitergegeben werden, wer zügig Hilfe bereitstellt und welche Kontrollen erforderlich sind“, so Gröhe weiter. Diese Erfahrungen könnten zu „Hausaufgaben“ für alle Staaten werden. Gröhe hofft auch, dass Argentinien als kommendes G20-Land diesen Dialog weiterfüh­ren wird. „Es ist gut, dass uns Argentinien bereits zugesagt hat, ebenfalls die globale Ge­sundheitspolitik voranzutreiben.“

Auf der Agenda des G20-Treffens hat Gröhe auch die Bekämpfung der Antibiotikare­sis­tenzen setzen lassen. „Der Kampf darum, dass Antibiotika nicht ihre Wirkung verlie­ren, muss vor Ort genauso wie weltweit geführt werden“, so Gröhe. Anlässlich des Tref­fens werde die Bundesregierung auch einen Zwischenbericht zur Deutschen-Antibiotika­resistenz-Strategie (DART) zur Verfügung stellen, kündigte Gröhe im Gespräch mit dem Deutschen Ärzteblatt an. © bee/aerzteblatt.de