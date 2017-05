Ausland

Konflikt in Ostukraine bringt Kinder in Not

Mittwoch, 17. Mai 2017

/dpa

München – Der Konflikt in der Ostukraine bringt nach Angaben einer Hilfsorganisation immer mehr Kinder in Not. Rund 200.000 Kinder in der Region benötigten inzwischen drin­gend psychologische Betreuung, berichteten die SOS-Kinderdörfer heute in Mün­chen.

Viele hätten Eltern oder Geschwister verloren und seien schwer traumatisiert. Symp­tome seien Reizbarkeit, Wutausbrüche, Bettnässen, Alpträume und Panikattacken. Dies führe zu Beeinträchtigungen selbst im Erwachsenenalter.

„Kriegserlebnisse schädigen nicht nur die Psyche des einzelnen Kindes, sondern zerstö­ren die Gesellschaft als Ganzes auf Generationen hinweg“, erklärte der Leiter der SOS-Kinderdörfer in der Ukraine, Andriy Chuprikow. Die psychosoziale Betreuung von Kriegskindern ist den Angaben zufolge ein Schwerpunkt der Arbeit der Hilfsorganisation in der Ukraine. © kna/aerzteblatt.de