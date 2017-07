Hochschulen

Forschungsprojekt: Roboter in Pflege und Therapie von Demenzkranken

Donnerstag, 13. Juli 2017

Roboterassistent für die Pflege und Therapie Demenzkranker des Forschungsprojektes der HTW Dresden /dpa

Dresden – Hightech für Alzheimerpatienten: Roboter sollen künftig in der Pflege und Therapie von Demenzkranken zum Einsatz kommen. Ein entsprechendes For­schungs­projekt in Regie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW) erhielt heute einen Zuschuss von knapp 815.000 Euro. Das Geld stammt aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. An dem Vorhaben sind auch die Universität Erlangen-Nürnberg und weitere Partner beteiligt.

Der Roboter soll beispielsweise als „Nachtwächter“ bei der Pflege auf Stationen oder zu Hause helfen, mit Patienten kommunizieren, Informationen liefern und bei Bedarf Personal in Bewegung setzen. Dabei ist die Technik ausschließlich als Assistenz gefragt. Es mache keinen Sinn, dass ein Roboter der Oma die Brille hinterhertrage, wenn diese gar nicht mehr wisse, was sie mit der Brille machen soll, hieß es. Es gehe auch nicht darum, dass Roboter alte Leute „bespaßen“.

Einer der Prototypen soll in einem Dresdner Pflegeheim sowie in der Klinik für Neu­ro­logie am Universitätsklinikum autonom patrouillieren und Bewohner beziehungsweise Patienten in potenziell kritischen Situationen erfassen – beispielsweise wenn ein Demenzkranker nachts orientierungslos in den Gängen herumirrt und zu stürzen droht. Dann soll der Roboter Personal zu Hilfe holen und dem Betroffenen den Weg in einen für ihn riskanten Bereich wie ein Treppenhaus versperren.

Heute führten Wissenschaftler der HTW vor, wie ein Roboter Patienten durch Sprache beruhigt und ihnen Ratschläge gibt. „Ruhen sie sich doch noch etwas aus, sie wollen doch morgen wieder fit sein“, ließ sich eine menschlich klingende Computerstimme vernehmen.

Die Universität Erlangen-Nürnberg möchte die Roboter in ihr Therapiekonzept MAKS integrieren. Das Kürzel steht für „motorische, alltagspraktische, kognitive und spiri­tuelle Aktivierungstherapie“ und umfasst eine gezielte Förderung von Demenzkranken. © dpa/aerzteblatt.de