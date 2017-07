App als Wegweiser für Flüchtlinge mit Suchtproblemen

Kiel – Humanoide Roboter mit Namen „Zora“ helfen in der Kieler Klinik für Kinder- und Jugendmedizin II des Universitätsklinikums Schleswig-Holsteins (UKSH) künftig bei der Behandlung von Patienten.......

13.07.17

Köln – Die Pflege in Deutschland nutzt noch zu selten die Vorteile digitaler Technik. Ein vom Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter­ium beauftragtes Konsortium empfiehlt deshalb in einer heute in Köln......