Ausland

Nach Stromausfall durch Hurrikan steigt Zahl der Toten in US-Altersheim

Donnerstag, 14. September 2017

/dpa

Miami – Nach dem Stromausfall in einem Altersheim im US-Bundesstaat Florida wegen des Hurrikans „Irma“ sind bereits acht Bewohner gestorben. Die Opfer seien 71 bis 99 Jahre alt gewesen, berichtete die Sun-Sentinel unter Berufung auf örtliche Gesundheitsdienste. Zuvor war von sechs Todesopfern in der Einrichtung die Rede gewesen. Nach Angaben der Bürgermeisterin Barbara Sharief starben drei Bewohner noch in dem Altersheim, zwei weitere nach der Evakuierung.

Insgesamt waren wegen des Stromausfalls und „starker Hitze“ rund 115 Bewohner des Seniorenheims nördlich von Miami in Sicherheit gebracht worden, wie der Fernseh­sender WSVN berichtete. Einige von ihnen waren dehydriert oder litten unter Atemproblemen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Sollte sich bestätigen, dass die Todesfälle in dem Altersheim auf den Stromausfall und einen dadurch bedingten Ausfall der Klimaanlage zurückzuführen sind, würde sich die Zahl der durch den Hurrikan verursachten Todesfälle in Florida auf mindestens 20 erhöhen. In der Karibik starben fast 40 Menschen durch „Irma“. Als Folge des Sturms sind in Florida weiterhin Millionen von Menschen ohne Strom. © afp/aerzteblatt.de