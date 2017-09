Iowa – Eine Allgemeinanästhesie während des ersten Lebensjahrs könnte sich auf das Volumen und die Integrität der weißen Substanz im Gehirn auswirken. Dies schließen Forscher der University of Iowa......

Regensburg/Berlin/Kiel/Heidelberg – Auch in der Anästhesie ist die Öko­nomi­sierung der Medizin für den Nachwuchs deutlich spürbar. Das zeigt eine Umfrage des Wissenschaftlichen Arbeitskreises......

22.08.17

Darmstadt – Anästhesisten in Krankenhäusern sind in der Regel abhängig beschäftigt und damit sozial­ver­sicherungs­pflichtig. Das hat der 1. Senat des Hessischen Landessozialgerichts in einem heute......