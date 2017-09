Ärzteschaft

„Krankheiten halten sich dummerweise nicht an einen Dreimonatsrhythmus“

Mittwoch, 20. September 2017

Berlin – Am 24. September ist Bundestagswahl. Das Deutsche Ärzteblatt hat die gesundheits­politischen Sprecher der Parteien, Länderminister, Verbände und Ärzte aus der Patienten­versorgung befragt, wie es mit der Gesundheitspolitik in der kommenden Legislatur weitergehen sollte.

Fünf Fragen an Ulrich Weigeldt, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes

DÄ: Welches gesundheitspolitische Thema muss in der nächsten Legislaturperiode als erstes angegangen werden? Warum?

Ulrich Weigeldt: Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode ja eine Vielzahl wichtiger Themen angepackt, die die Hausärzte unmittelbar betreffen. Daran muss jetzt angeknüpft werden, damit die Reformen sich nicht im Sand verlaufen. Da fällt mir beispielsweise der Masterplan Medizinstudium 2020 ein: Die Reform steht, jetzt muss auch die notwendige Finanzierung sichergestellt werden! Darüber hinaus muss die Digitalisierung natürlich oben auf die gesundheitspolitische Agenda. Wir brauchen eine digitale Patientenakte! Meine Hoffnung, dass dies mittel­fristig gelingt, hält sich jedoch leider in Grenzen. Die Akteure der Selbstverwaltung haben sich ja hier bisher nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ein weiteres Thema bleiben natürlich die Hausarztverträge, an denen inzwischen 4,5 Millionen Versicherte freiwillig teilnehmen. Hier sollte man darüber nachdenken, ob man nicht zukünftig die Patienten auch finanziell an den Einsparungen der Kassen beteiligt, beispielsweise durch Zuzahlungsbefreiungen. Die AOK Baden-Württemberg und die Bosch BKK setzten solche Modelle bereits um.

DÄ: Welche Partei beziehungsweise welches Parteienbündnis bietet aus Ihrer Sicht die besten Lösungen für die zukünftigen Probleme des Gesundheitssystems? Warum?

Weigeldt: Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen sind sehr gut selbst in der Lage, einen Blick in die Wahlprogramme zu werfen und sich eine Meinung zu bilden. Davon einmal abgesehen: Es gibt ja auch noch Themen außerhalb der Gesundheitspolitik, die für die Wahlentscheidung ausschlaggebend sein können. Die Welt endet ja nicht an der Praxistür.

DÄ: Welche aktuellen Positionen der Parteien gefährden die Versorgungsqualität im deutschen Gesundheitssystem?

Weigeldt: Grundsätzlich gibt es ja einen relativ breiten Konsens, dass eine Stärkung der hausärztlichen Versorgung notwendig ist. Die Frage ist nur, wie das erreicht werden soll und natürlich auch, mit wie viel Nachdruck es verfolgt wird. Fatal wäre natürlich, wenn die Fortschritte der letzten Jahre verwässert werden würden. Wir brauchen natürlich auch zukünftig eine weitere Stärkung der hausärztlichen Nachwuchsarbeit, ein faires Nebeneinander von Kollektiv- und Selektivvertrag und müssen bei der Digitalisierung endlich zu unseren europäischen Nachbarn aufschließen.

DÄ: Wie müssten die Rahmenbedingungen ärztlicher/psychotherapeutischer Tätigkeit verbessert werden?

Weigeldt: Was die Arbeit in den Hausarztpraxen nach wie vor enorm belastet, ist die Bürokratie, die eher immer weiter zu- als abnimmt. Hier tun sich die Kassen immer mehr als die Bürokratieverursacher Nummer eins hervor. Ein Problem in diesem Zusammenhang ist auch, dass die Hausärzte zu einem starren Quartalsdenken gezwun­gen werden, beispielsweise bei der Chronikerdefinition. Krankheiten halten sich nur dummerweise nicht an einen Dreimonatsrhythmus. In den Hausarztverträgen sind die Ärzte hier deutlich freier, im Kollektivvertrag ist die Situation jedoch unverändert. All das kostet viel Zeit, die am Ende für die Patientenversorgung fehlt.