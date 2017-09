Sozialabgaben für Gutverdiener sollen steigen

Berlin – Morgen und übermorgen werden rund 7,5 Millionen Mitgliedern der Barmer verspätet die Wahlunterlagen für die Sozialwahl 2017 zugeschickt. Sie dürfen dann den Verwaltungsrat, also das Parlament......

Wiesbaden – Die Sozialhilfeausgaben in Deutschland sind im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent auf 29 Milliarden Euro gestiegen. Besonders hoch war der Anstieg bei Hilfen für die Pflege, wie das......

22.08.17

Darmstadt – Anästhesisten in Krankenhäusern sind in der Regel abhängig beschäftigt und damit sozial­ver­sicherungs­pflichtig. Das hat der 1. Senat des Hessischen Landessozialgerichts in einem heute......