Ärzteschaft

„Mehr Psychotherapeuten müssen für die Versorgung zugelassen werden“

Mittwoch, 20. September 2017

Berlin – Am 24. September ist Bundestagswahl. Das Deutsche Ärzteblatt hat die gesundheits­politischen Sprecher der Parteien, Länderminister, Verbände und Ärzte aus der Patienten­versorgung befragt, wie es mit der Gesundheitspolitik in der kommenden Legislatur weitergehen sollte.

Fünf Fragen an Dietrich Munz, Präsident der Bundes­psycho­therapeuten­kammer

DÄ: Welches gesundheitspolitische Thema muss in der nächsten Legislaturperiode als erstes angegangen werden? Warum?

Dietrich Munz: Mit der Einführung einer psychothera­peutischen Sprechstunde hat die große Koalition die Weichen für eine bessere Versorgung psychisch kranker Menschen gestellt. Damit diese Verbesserung allerdings die Patienten auch wirklich erreicht, müssen mehr Psychotherapeuten für die Versorgung zugelassen werden. Der Gesetzgeber hatte diese Notwendigkeit bereits gesehen und den Gemein­samen Bundes­aus­schuss (G-BA) insbesondere mit einer Reform der psychotherapeuti­schen Bedarfsplanung beauftragt. Der G-BA hat die dafür gesetzten Fristen nicht eingehalten.

Die gemeinsame Selbstverwaltung scheitert seit fast 20 Jahren daran, für psychisch kranke Menschen eine ausreichende ambulante psychotherapeutische Versorgung sicherzustellen. Gleich zu Beginn der nächsten Legislaturperiode sollte es deshalb gesetzliche Vorgaben geben, die präzise beschreiben, was der G-BA bis wann zu entscheiden hat.

DÄ: Welche Partei beziehungsweise welches Parteienbündnis bietet aus Ihrer Sicht die besten Lösungen für die zukünftigen Probleme des Gesundheitssystems? Warum?

Munz: Die Versorgung psychisch kranker Menschen ist kein Thema, das sich für den Wahlkampf eignet. Deshalb finden sich in den Wahlprogrammen der Parteien so gut wie keine Aussagen zu diesem Bereich. Allerdings zweifelt auch keine Partei daran, dass die Finanzierung einer angemessenen Versorgung psychisch kranker Menschen zu den Aufgaben einer gesetzlichen Kran­ken­ver­siche­rung gehört und hier noch viel zu tun bleibt. Sorgen bereitet uns, dass die AfD Fremdenfeindlichkeit und Ressentiments gegen Andersartigkeit schürt. Darunter hatten historisch auch immer psychisch kranke Menschen zu leiden.

DÄ: Welche aktuellen Positionen der Parteien gefährden die Versorgungsqualität im deutschen Gesundheitssystem?

Munz: Wir fordern, dass alle Menschen mit psychischen Erkrankungen unabhängig vom Versicherungsstatus gleich gute Behandlungsmöglichkeiten erhalten.

DÄ: Wie müssen die Rahmenbedingungen psychotherapeutischer Tätigkeit verbessert werden?

Munz: Dank des neuen Entgeltsystems für Psychiatrie und Psychosomatik und den neuen Personalanforderungen wird die stationäre Versorgung psychisch kranker Menschen künftig stärker leitlinienorientiert sein können. Das bedeutet konkret: Patienten soll in Kliniken mehr Psychotherapie angeboten werden. Deshalb müssen Psychotherapeuten auch Leitungsfunktionen in den Kliniken übernehmen können. Psychotherapeuten verfügen über die entsprechenden Qualifikationen und Kompeten­zen, aber unklare gesetzliche Regelungen verhindern bisher ihre adäquate Berück­sichtigung in der Personalstruktur der Krankenhäuser.

Im ambulanten Bereich ist die Honorierung von Psychotherapeuten im Vergleich mit Ärzten weiterhin miserabel. Deshalb bedarf es eindeutiger gesetzlicher Vorgaben, damit diese Einkommensunterschiede beendet werden. Eine angemessene Vergütung kann nur durch eine Weiterentwicklung des EBM erreicht werden.