Berlin – Der Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) hat gleiche Rahmenbedingungen für den ambulanten und den stationären Sektor angemahnt – und damit die Einführung des Verbotsvorbehalts in der......

26.07.17

Berlin – Ein wachsender Anteil an Patienten in Deutschland wird in den Praxen der niedergelassenen Ärzte versorgt. Das zeigt eine neue Analyse des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung......