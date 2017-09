Französische Justiz stellt Ermittlungen zu Risiken von...

Stockholm – Frauen, die über längere Zeit die Antibabypille einnehmen, erkranken im späteren Leben seltener an einer rheumatoiden Arthritis. Dies kam in einer bevölkerungsbasierten Fall-Kontrollstudie......

Frankfurt am Main – Pro familia hat an sieben Standorten in Deutschland ein Modellprojekt gestartet, um den niedrigschwelligen Zugang zu Verhütungsmitteln zu erproben. Ab sofort müssen Frauen mit......

Washington – Die Tage, in denen Krankenversicherte in den USA automatisch Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln erhielten, scheinen gezählt. Das Weiße Haus veröffentlichte den Entwurf einer neuen......

16.05.17

Berkeley – Zwei Steroide aus Pflanzen, darunter eines, das von der traditionellen chinesischen Medizin als Kontrazeptivum empfohlen wird, haben in Laborexperimenten in den Proceedings of the National......